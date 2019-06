Auto knalt tegen verlichtingspaal en woning, bestuurder vlucht weg Wouter Demuynck

07 juni 2019

11u29 3

In de Goorstraat in Morkhoven (Herentals) is vrijdagochtend een wagen tegen een verlichtingspaal gereden, in de voortuin van een woning beland en daarna ook nog gebotst tegen de woning zelf. De verlichtingspaal raakte zwaar beschadigd, maar de schade aan de woning bleef beperkt. De bestuurder van de wagen is daarna gevlucht. Het is nog niet duidelijk of hij of zij al gevat kon worden.