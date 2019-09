Auto belandt tegen gevel aan Herenthoutseweg Jef Van Nooten

21 september 2019

13u17 0

Op het kruispunt van de Herenthoutseweg met de Eikenlaan in Herentals is zaterdag kort voor de middag, rond 11.30 uur, een auto tegen de gevel van een woning beland. De bestuurder van de auto werd onwel bij het naderen van het kruispunt. Zijn vrouw wilde het stuur nog snel overnemen, maar was te laat. De auto ramde aan de overkant van het kruispunt een betonnen muurtje. De auto kwam tot stilstand tegen de gevel van de woning, maar die bleef grotendeels gespaard. De bestuurder van de auto werd door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht.