Aspergeseizoen gaat van start bij De Pleynhoeve Wouter Demuynck

21 maart 2020

17u14 0 Herentals Op De Pleynhoeve aan Plassendonk in Noorderwijk (Herentals) is zaterdagvoormiddag het aspergeseizoen van start gegaan. Daar kwamen meteen heel wat klanten op af, al moesten ze wel de nodige maatregelen in verband met het coronavirus in acht nemen.

De asperges waren in de winkel reeds op voorhand verpakt om tegemoet te komen aan de coronamaatregelen. “We schillen en verpakken ze ‘s morgens, zodat ze dagvers zijn. Dat wil zeggen dat je enkel per kilogram - of veelvouden hiervan - zal kunnen kopen. De kromme asperges en soepasperges worden op voorhand in zakken gestopt per anderhalve kilogram”, zeggen de uitbaters.

Aan de kassa van de winkel waren de nodige markeringen op de grond aangebracht zodat de klanten minstens anderhalve meter afstand van elkaar zouden houden.