Artemis organiseert streethockeyfestival op Grote Markt Jef Van Nooten

30 juli 2019

11u47 0 Herentals Hockeyclub Artemis organiseert op zaterdag 17 augustus een streethockeyfestival op de Grote Markt in Herentals.

“In augustus vindt het Europees Kampioenschap Hockey plaats in Antwerpen. Hockeyclub Artemis grijpt deze gelegenheid aan om de hockeysport in en rond Herentals in de kijker te plaatsen”, aldus het stadsbestuur. Vanaf 13 uur kunnen bezoekers demonstraties van streethockey bijwonen en deelnemen aan een gratis initiatie. “Er zijn ook graffitikunstenaars die tonen hoe je streetart kunt maken. Foodtrucks en muziek maken het festival compleet.”

Naar aanleiding van het festival geldt aan de zuidkant van de Grote Markt een parkeerverbod van van zaterdag 17 augustus om 8 uur tot zondag 18 augustus om 12 uur.