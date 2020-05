Arbeider gekneld in machine bij industriële wasserij Jef Van Nooten

08 mei 2020

Bij de industriële wasserij Van Ende & Roxy aan de Lierseweg in Herentals is vrijdagochtend een werknemer gewond geraakt bij een arbeidsongeval. Een 25-jarige man uit Herentals kwam er kort na 7 uur met zijn vinger klem te zitten in een machine. Nadat de werknemer was bevrijd, is hij gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Er werd een onderzoek opgestart naar de precieze omstandigheden van het arbeidsongeval.