Appartement beschadigd door brand Toon Verheijen

03 november 2019

08u06 6

De brandweer van Herentals werd zondagmorgen opgeroepen voor een brand in een klein appartementsgebouw in de Madrigaalstraat. De brand was uitgebroken op de bovenste verdieping. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade is toch aanzienlijk. De flat zal toch enige tijd niet bewoonbaar zijn. Er vielen geen gewonden. Iedereen werd ook tijdelijk geëvacueerd uit het gebouw.