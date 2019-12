Anderstaligen ronden taaltraject af en kunnen meteen als huishoudhulp aan de slag bij ‘t Gerief Wouter Demuynck

23 december 2019

14u58 1 Herentals Afgelopen vrijdag studeerden er bij dienstenchequebedrijf ‘t Gerief uit Herentals vier kersverse huishoudhulpen af na een succesvolle samenwerking met VDAB. De vier huishoudhulpen kunnen meteen aan de slag met een vast contract bij ‘t Gerief.

Meer en meer sollicitanten hebben Nederlands niet als moedertaal. Nochtans vindt het dienstenbedrijf communicatie tussen klant en medewerker een belangrijk aspect. Daarom organiseren ‘t Gerief en VDAB samen een opleiding tot huishoudhulp. Lore Peeters en Cathy Bos, jobcoaches van ‘t Gerief, volgen daarbij samen met VDAB-opleidingsinstructrice Marianne Baeten de cursisten goed op en zijn betrokken bij de evaluatie.

Taaltraject

“Bij de sollicitatie gaan we na: is de kandidaat gemotiveerd voor de job én om Nederlands te leren. Als die motivatie er is, kunnen we extra begeleiding voorzien rond ‘taal’. Tijdens de opleiding was er een taalcoach vanuit VDAB betrokken: zij gaf voor de opleiding een introductie en ondersteunt de instructrice tijdens de opleiding”, licht Lore Peeters toe. “Wanneer de kandidaten straks bij ons in dienst komen, starten zij een taaltraject: ze nemen tijdelijk deel aan aangepast werkoverleg, we bekijken de mogelijkheden rond Nederlandse les in combinatie met het werk en stimuleren kandidaten om, waar mogelijk, Nederlands te spreken. We verwachten echt dat ze hier duidelijke inspanningen voor leveren.”