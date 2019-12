An (39) lanceert kledinglijn voor prikkelgevoelige kinderen: “Zonder schurende naden of jeukende etiketten” Wouter Demuynck

16u37 0 Herentals De Herentalse An Luyten (39) heeft onlangs haar kledinglijn SAM Sensory & More gelanceerd. Met haar kledinglijn richt An zich vooral op prikkelgevoelige kinderen, voor wie kledij met bijvoorbeeld schurende naden aantrekken en dragen een hele beproeving is. Haar collectie start met unisex broeken voor kinderen van 4 tot 12 jaar, op termijn volgen mogelijk prikkelarm ondergoed, sokken en T-shirts.

Naar schatting zou één kind op vijf hoogsensitief of prikkelgevoelig zijn. Ook Lex, het 7-jarig zoontje van An, is prikkelgevoelig. “Mijn zoontje maakte van kleins af aan heel duidelijk wat hij wel en niet wilde dragen. Veel kleren bleven ongebruikt in de kast liggen. Ik vond moeilijk kleding die zacht genoeg was en waarvan geen jeukende etiketten, schurende naden of andere zaken hem stoorden. Heel wat mama’s herkenden zich in mijn verhaal. Daarom besloot ik twee jaar geleden zelf een collectie uit te werken”, vertelt An Luyten.

Prikkelzoekers

An stelde samen met Wim Tops, een doctor in de psychologie, een groep samen van therapeuten, pedagogen, logopedisten, leerkrachten en ervaringsdeskundigen. “Ik wilde een product maken dat gevoelige kinderen daadwerkelijk zou helpen. Hun tips en adviezen vormen de leidraad voor mijn collectie.”

Zo gaven de experts aan dat er naast prikkelgevoelige kinderen ook veel ‘prikkelzoekers’ zijn - kinderen die net tastbare prikkels nodig hebben omdat het hen helpt hun energie te kanaliseren. Ook voor hen ontwierp An een broek, die tactiele elementen bevat zoals verschillende stoffen, labels en hangertjes. Die elementen helpen kinderen om hun aandacht te reguleren en stress te verminderen.

Deense ontwerpster

Via een aantal toevalligheden kwam An in contact met een Deense ontwerpster die helemaal mee was met haar verhaal. Een Belgische fabrikant stapte mee aan boord en zo is de collectie sinds deze maand klaar voor verkoop. “De productie gebeurt in China bij een dochterbedrijf van onze Belgische partner. De collectie moet betaalbaar zijn, maar ik vind het ook belangrijk dat niet alleen onze kinderen er beter van worden. Daarom is duurzame en eerlijke productie een must.”

Als SAM aanslaat, hoopt An de collectie uit te breiden met prikkelarm ondergoed, sokken en T-shirts. De eerste SAM-collectie is beschikbaar op de webshop via www.samsensoryclothing.com.