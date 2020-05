Alle pendelaars dragen mondmasker aan station van Herentals Wouter Demuynck

04 mei 2020

11u42 0 Herentals Het was maandagochtend nog niet bepaald over de koppen lopen aan het station van Herentals. De weinige treinreizigers die er wel waren droegen zoals opgelegd wel allemaal hun mondmasker.

Sinds maandag 4 mei moeten reizigers ouder dan 12 jaar verplicht een mondmasker - of een alternatief in stof - dragen op het openbaar vervoer. Dat kapje moet je bovendien al aan hebben vanaf je het station of perron betreedt.

Aan het station van Herentals hielden alle pendelaars zich goed aan de regels. Zowel op de bus als op de trein waren er evenwel nog maar weinig reizigers te bespeuren.