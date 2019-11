Albanese maffia dwingt vijftiger tot drugshandel: “Schrik voor represailles” Jef Van Nooten

05 november 2019

13u07 5 Herentals Een 58-jarige man uit Laakdal riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden voor drugshandel. Naar eigen zeggen werd de man daartoe gedwongen door Albanezen uit Herentals. “Ergens was het een opluchting dat hij werd gearresteerd. Maar hij vreest wel represailles”, zegt zijn advocaat.

De politie voerde op 23 september een huiszoeking uit bij de 58-jarige J.H. uit Laakdal. De huiszoeking kwam er nadat zijn naam was gevallen in een ander drugsdossier. Tijdens de huiszoeking werd 634 gram speed, 63 gram cocaïne en 30 gram cannabis aangetroffen. “Hij verklaarde aan de politie dat hij sinds 4 maanden drugs verkocht uit financiële noodzaak”, zegt openbaar aanklager Hanne Van Loy. Ze vordert een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 8.000 euro.

Grondgebied

De vijftiger hoopt op begrip van de rechter. Hij benadrukt dat hij door de Albanese maffia gedwongen werd om de drugs te verkopen. “Eén keer ben ik naar Rotterdam gereden om een beetje cocaïne te kopen. Die heb ik dan verkocht in Grobbendonk. Maar het was ter oren van Albanezen uit Herentals gekomen dat ik drugs verkocht op hun ‘grondgebied’. Toen is de miserie begonnen”, vertelde J.H. aan de rechter.

Represailles

De man zit sinds zijn arrestatie in september in voorhechtenis in de gevangenis. “Hij is blij dat hij gepakt is, zodat hij er van af is. Maar hij vreest wel represailles wanneer hij vrij komt”, zegt zijn advocaat Andy Boermans.

Vonnis op 19 november.