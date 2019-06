Afkoelen in de Kempen! Jurgen Geyselings

27 juni 2019

08u15 0 Herentals Met de zomerse temperaturen neemt voor iedereen de drang naar verfrissing toe. We gingen voor jullie op zoek naar de leukste plekjes in de Kempen waar men gedurende de zomervakantieperiode, die dit weekend van start gaat, terecht kan voor de nodige afkoeling. Verdeeld over de ganse Kempen vonden we voor jullie een achtal leuke, verfrissende uitstapjes die de fel begeerde verkoeling met zich meebrengen. Waterpret verzekerd, genieten maar!

Zilvermeer Mol:

Al sinds 1959 komen elke zomer duizenden toeristen uit binnen- en buitenland van de zon genieten op het hagelwitte strand van het Zilvermeer in Mol. Het recreatiedomein is gelegen in een mooie, bosrijke omgeving. Naast een strand met een zwemmeer beschikt het domein over een uitgebreide buitenspeeltuin voor alle leeftijden. Het Zilvermeer in Mol bevindt zich aan de Zilvermeerlaan en is in de zomerperiode alle dagen geopend.

Lilse Bergen:

De vijver aan de Lilse Bergen is opgedeeld in verschillende zones: een zwemvijver, een plonsvijver met mega grote speeltuin en een watersportzone voor de waterfietsen en andere waterattracties. De vijver ontstond door de zandwinning voor de aanleg van de autosnelweg. Rond deze vijver werden de camping en de dagrecreatie van De Lilse Bergen uitgetekend. De Lilse Bergen bevinden zich aan de Strandweg in Lille en is in de zomerperiode alle dagen geopend.

Netepark Herentals:

In Herentals kan men in het Netepark verfrissing zoeken in het buitenzwembad. Naast het buitenzwembad beschikt het recreatiedomein tevens over een viertal binnenzwembaden voor de allerkleinsten tot de wedstrijdzwemmers. Met een grootse speeltuin en enkele aangelegde sportvelden is het Netepark een leuke plek voor een verfrissend dagje uit. Het Netepark bevindt zich aan de Vorselaarsebaan in Herentals en is in de zomerperiode alle dagen open vanaf zaterdag 29 juli.

Stedelijk zwembad Geel:

Het Stedelijk Zwembad van Geel heeft een binnenzwembad en een openluchtzwembad. Zowel tijdens de zomermaanden als op koude dagen kan je dus genieten van de waterpret. De baantjestrekkers en de recreatieve zwemmers komen in Geel aan hun trekken. Er zijn tal van voorzieningen, waaronder een 25 meter bad, een kinderbad, een wildwaterbad, glijbanen en springplanken. In de zomerperiode is het Stedelijk zwembad van Geel alle dagen geopend vanaf 12u. Het zwemparadijs bevindt zich aan de Fehrenbachstraat.

Zwembad Den Uyt Mol:

Eén van de blikvangers van het net gerenoveerde openluchtgedeelte bij zwembad Den Uyt in Mol is een waterspeeltuin in de vorm van een spraypark. De vernieuwingen aan het 50 meter en kinderbad maken een bezoek aan het vernieuwde buitencomplex echt de moeite. Ook binnen kan men genieten van waterpret in het binnenzwembad van Den Uyt in Mol. In juli en augustus is zwembad Den Uyt aan de Rode-Kruislaan in Mol alle dagen geopend.

De Mosten Hoogstraten:

De zwemvijver en speeltuin van De Mosten in Hoogstraten zijn op zomerse dagen een waar paradijs waar volwassenen, kinderen en tieners zich naar hartelust kunnen uitleven in en rond de zwemvijver. Naast de zwemvijver ligt er een mooi strand met ligweide. Bezoekers kunnen er gratis beachvolleybal, basketbal, badminton of tafeltennis spelen en kegelen. De Mosten is gedurende de maanden juli en augustus alle dagen open en bevindt zich aan Hoogeind te Meer, deelgemeente van Hoogstraten.

Hof van Eden Heultje-Westerlo:

Het Hof van Eden in Heultje bij Westerlo, in de volksmond gekend als ‘den bosboer’ is een gemoedelijke, goed uitgeruste familiecamping waar men beschikt over een zwembad en kinderbad met waterfontein. Het domein in Heultje bevat tevens ligweide en een klein meertje met wit zandstrand. Den Bosboer is gelegen aan de Kempische Ardennen in Heultje bij Westerlo en is gedurende de zomerperiode alle dagen open.

Hidrodoe Herentals:

Spelen met water, een plezier voor iedereen tijdens de zomer! Hier speel je met water en tegelijk leer je vele nieuwe dingen die allemaal met water te maken hebben. Meer dan 120 leuke opstelling staan te wachten op de bezoekers in Hidrodoe. Je kan er zelf ontdekken tot wat water allemaal in staat is. Het waterpark bevindt zich aan de Haanheuvel te Herentals. Je kan er in de maanden juli en augustus zeven dagen op zeven terecht voor waterfun.