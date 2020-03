Actiecomité roept op om bezwaarschriften in te dienen tegen twee windturbines van Eneco op industriegebied Klein-Gent Wouter Demuynck

17 maart 2020

14u00 6 Herentals Het Herentalse actiecomité StroomAfwaarts protesteert opnieuw tegen de komst van windmolens in het industriegebied Klein-Gent, dat op grondgebied van Herentals en Grobbendonk ligt. De actievoerders roepen op om bezwaarschriften in te dienen tegen twee windmolens die Eneco er plant.

De bewoners van de woonwijken Molekens en Sint-Jan in Herentals trekken al jaren ten strijde tegen de plannen van energieleveranciers om windmolens neer te planten in het industriegebied Klein-Gent. Afgelopen zomer protesteerde de groep nog tegen de komst van vijf windmolens, waarvan drie van Luminus en twee van Eneco. Die aanvraag van beide energieleveranciers was destijds al de vijfde sinds 2008.

De twee windturbines van Eneco, met één windturbine vlakbij DCM in de Bannerlaan in Grobbendonk en één achter Biscuiterie Thijs ter hoogte van de Klein Gentstraat in Herentals, raakten vergund maar de bewoners tekenden tegen die beslissing beroep aan. Naar aanleiding van dat beroep heeft Eneco gewijzigde aanvraag ingediend. Het openbaar onderzoek daarover loopt nog tot en met zaterdag 21 maart.

Open landschap

De actiegroep StroomAfwaarts ziet de geluidsoverlast en slagschaduw van beide windturbines niet zitten en wilt ook het open landschap in hun buurt niet verloren zien gaan. De bewoners roepen dan ook op om tegen de komst van de windturbines bezwaarschriften in te dienen. Ze vragen eveneens aan het Herentalse stadsbestuur om werk te maken van een energietransitiestudie voor hun grondgebied.

“Op die manier kunnen toekomstige aanvragen van alternatieve energieprojecten gemakkelijker op hun haalbaarheid en wenselijkheid worden getoetst en beoordeeld. Dan hoeven er geen openbare onderzoeken meer worden georganiseerd die de betrokken bevolking telkens moet ondergaan. Zodoende zullen nieuwe windmolenparken vlak naast een woonwijk in Herentals niet meer toegelaten worden”, zegt Ludo Torfs namens StroomAfwaarts.