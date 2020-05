Aanrijding nipt vermeden: twee wielertoeristen fietsen doodleuk op ring rond Herentals WDH

07 mei 2020

17u10 86

Is de Ringlaan in Herentals opeens een fietsstraat geworden? Uiteraard niet, al doen beelden die onze fotograaf met de dashcam van zijn wagen maakte anders vermoeden. Twee wielertoeristen begaven zich doodleuk op de Ringlaan, hoewel wielertoeristen pas op de baan mogen rijden in groepen vanaf 15 fietsers. Nochtans bevindt zich naast de Ringlaan een netjes aangelegd fietspad...