Aannemer bouwt fietsbrug over Sint-Jobsstraat Jef Van Nooten

23 november 2019

In Herentals plaatst een aannemer dit weekend de fietsbrug over de Sint-Jobsstraat. In het voorjaar van 2020 volgt de bouw van een brug over de Kleine Nete.

Voor de aanleg van de fietsostrade moeten er op grondgebied Herentals vijf fietsbruggen en één tunnel gebouwd worden. De fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals en de fietstunnel aan Koulaak waren al afgewerkt. Tijdens dit weekend wordt ook de fietsbrug over de Sint-Jobsstraat geplaatst. “Deze brug van vijftig meter lang komt naast de huidige spoorwegbrug te liggen”, vertelt Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit. “De fietsbrug is 5,5 meter breed en heeft verlichting in de leuning. Een bouwwerk van ruim 800.000 euro. Voor dit project ontvangt de provincie voor de helft subsidies van de Vlaamse overheid.”

Kleine Nete

Voor de plaatsing van de brug werden vrijdagnacht eerst de drie brugdelen aangevoerd. Die werden dan vanaf zaterdagochtend gemonteerd. Over enkele maanden staat de volgende fase van de fietsostrade op het programma. “De aannemer start in het voorjaar 2020 met de bouw van de brug over de Kleine Nete. Deze fietsbrug ligt tussen de fietstunnel aan Koulaak en de fietsbrug over de Sint-Jobsstraat. Van zodra de fietsbrug over de Kleine Nete gerealiseerd is, starten de werken voor de aanleg van de fietsweg tussen Koulaak in Herentals en Doffen in Olen”, besluit gedeputeerde Luk Lemmens.