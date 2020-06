83 gram cannabis en xtc gevonden in woning, bewoner verhoord Jurgen Geyselings

25 juni 2020

17u02 0 Herentals De politie heeft woensdagochtend 83 gram cannabis, een kleine hoeveelheid xtc-pillen en drugsattributen gevonden in een huis in de Nieuwstraat in Herentals. De bewoner werd opgepakt en verhoord maar mocht beschikken.

De lokale politievan de zone Neteland viel woensdagochtend, in opdracht van de onderzoeksrechter, binnen in een woning aan de Nieuwstraat in Herentals. Daar trof de politie 83 gram cannabis en een kleine hoeveelheid xtc aan. De drugs werden in beslag genomen samen met enkele attributen die er op kunnen wijzen dat er in de woning een handeltje in verdovende middelen werd gehouden. Tevens werd een som geld in beslag genomen.

De 48- jarige bewoner werd opgepakt en verhoord door de politie. Na het verhoor kon hij beschikken. Het onderzoek wordt voortgezet.