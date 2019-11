Exclusief voor abonnees 5x uit in de Kempen: wintervlinders, winterbars, en muziekbingo Onze tips voor het weekend van 22 tot 24 november AMK

22 november 2019

ARENDONK - Muziekbingo

Ben jij altijd de eerste die een liedje op de radio herkent? Dan is de muziekbingo in café Hyggeligt wat voor jou! Na een succesvolle muziekbingo vorig jaar, organiseert het café dit gezellige evenement opnieuw. The Occasionals brengen op het podium het beste van zichzelf, met een repertoire aan onverwachte en eigenzinnige covers. Herken je de nummers? Dan maak je met je bingokaart kans op een van de mooie prijzen op de prijzentafel! Bingo dus, maar net iets anders! Inschrijven kan aan de bar of via info@hyggeligt.be. Deelnemen kost 10 euro, bingokaart, consumptie naar keuze en borrelbordje inbegrepen. De muziekbingo start om 20:30.

