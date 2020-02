Exclusief voor abonnees 5x uit in de Kempen: opsteekkapsels, WinterWarm en 80's party Onze tips voor het weekend van 7 tot 9 februari AMK

07 februari 2020

09u00 0

Herentals - Workshop opsteekkapsels

Een workshop waar je écht iets van opsteekt? Die vind je vrijdagavond in kledingwinkel Cute ‘n Kind in Herentals. Een professional leert je er je haren opsteken, zodat je er leuk uitziet voor een feestje of uitstap. Voor 40 euro per persoon krijg je professioneel advies en een leuke avond, in combinatie met lekker rustig shoppen in de winkel met een glaasje cava in de hand. De workshop start om 19 uur, en duurt tot 21 à 22 uur. Inschrijven kan via info@cutendkind.be. Afspraak vrijdagavond op de Grote Markt 20 in Herentals!

