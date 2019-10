29 Kempense burgemeesters tekenen voor een beter klimaat Wouter Demuynck

11 oktober 2019

17u23 0 Herentals 29 Kempense burgemeesters ondertekenden vrijdag op campus Ieperstraat van kOsh in Herentals het nieuwe streekproject Kempen2030, met als doel 40% CO2 besparen tegen 2030 en inzetten op klimaatadaptatie. De burgemeesters ontvingen meteen ook een ‘toekomststoel’, die versierd is met de wensen voor een beter klimaat, uit handen van de kinderklimaatambassadeur van hun gemeente.

Het project Kempen2030 heeft de ambitie om van de Kempen een klimaatvriendelijke regio te maken. Concreet is er de doelstelling om tegen 2030 40% CO2 te besparen en in te zetten op klimaatadaptatie. De uiteindelijke doelstelling is om tegen 2050 een klimaatneutrale Kempen te hebben. “We zijn heel blij dat alle 29 Kempense gemeenten zich vandaag opnieuw engageren voor het voeren van een ambitieus energie- en klimaatbeleid. IOK wil, samen met een strategisch partnerschap, de gemeenten hierin ondersteunen”, aldus Johan Leysen (CD&V), voorzitter van intercommunale IOK en burgemeester van Balen.

Op het evenement ontvingen de 29 Kempense burgemeesters ook een ‘toekomststoel’ van de Kempense kinderklimaatambassadeurs. Kinderen uit alle 29 Kempense gemeenten verzamelden de afgelopen maanden voor de Kempense kinderklimaattops. Iedere gemeente vaardigde één kinderklimaatambassadeur af. Onder begeleiding van Good Planet Belgium brainstormden ze over hoe er van de Kempen een klimaatvriendelijke regio kan gemaakt worden. “Om de boodschap die ze formuleerden voor een beter klimaat kracht bij te zetten, versierden ze een ‘toekomststoel’. Dat is een stoel die de stem van de toekomstige generatie vertegenwoordigt. Hij moet een plek krijgen aan de beslissingstafel. Zo worden de beleidsmakers eraan herinnerd dat ze bij al hun beslissingen rekening moeten houden met de stem van de toekomstige generatie en dus een klimaatvriendelijk beleid moeten voeren”, aldus Katleen Mertens, communicatieverantwoordelijke van IOK.

