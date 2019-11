24-urenstaking bij koekjesfabrikant Mondelez mvdb

25 november 2019

15u22

Bron: Belga 0 HERENTALS In de fabriek van koekjesfabrikant Mondelez in Herentals legt het personeel vanaf 21 uur het werk neer voor een 24-urenstaking. Dat bevestigt de liberale vakbond ACLVB. Er heerst onvrede over de moeizame onderhandelingen na de eerder aangekondigde herstructurering van het bedrijf.

De avondploeg gaat maandagavond niet aan het werk. Tot dinsdag 21 uur zal er gestaakt worden bij het bedrijf, bevestigt ACLVB-secretaris Katleen Verhaegen. “Er is heel wat onvrede over de moeizame sociale gesprekken. Deze staking is een signaal dat het zo niet verder kan.”



In de koekjes- en chocoladefabriek (het vroegere De Beukelaer) werken 1.019 mensen. De directie van de fabriek kondigde begin oktober aan dat er zowat 200 banen op de tocht staan. Ze wil onder meer drie productielijnen sluiten: de Chacha, de Cent Wafer en de Tuc-koekjes.