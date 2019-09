200 jobs op de helling bij koekjesfabriek Mondelez Productie Cha-Cha en Cent Wafers gaat naar externe fabrikant Wouter Demuynck

30 september 2019

19u08 0 Herentals In de koekjesfabriek van Mondelez International in Herentals staan 200 banen op de tocht omdat drie productielijnen gesloten worden. Volgens de directie is de herstructurering mogelijk zonder naakte ontslagen, maar ontevreden werknemers legden maandagavond al het werk neer. “Dit komt hard aan. De mensen reageren verrast", aldus vakbondsman Jeffrey Goossens van ACV.

De directie stelt dat de fabriek aan de Montezumalaan nog altijd niet kostenefficiënt genoeg is “om het hoofd te bieden aan de hoge druk waarmee de industrie te kampen heeft”, hoewel de fabriek er de voorbije jaren wel op vooruit is gegaan. Daarom wil de directie drie productielijnen sluiten om zich zo te kunnen concentreren op haar belangrijkste productielijnen. Die van Cha-Cha en Cent Wafers zouden worden uitbesteed aan een externe fabrikant, terwijl het volume van een TUC-lijn zou worden overgenomen door andere productielijnen van die koekjes, zowel in Herentals als elders. Mondelez wil daarnaast 10 miljoen euro investeren in de merken TUC, Prince, Pim’s en Bastogne. De investering dient om de capaciteit te verhogen en meer te automatiseren.

1.019 werknemers

In de koekjes- en chocoladefabriek werken momenteel 1.019 mensen. De directie rekent onder meer op SWT (het vroegere brugpensioen, red.) om de herstructurering zonder naakte ontslagen door te voeren. “Deze voorgestelde transformatie is essentieel als we de concurrentiepositie van onze koekjesfabriek willen versterken en tegelijkertijd wendbaarder en aantrekkelijker willen worden voor verdere investeringen”, zegt fabrieksdirecteur Pim Cavyn. “We begrijpen natuurlijk dat verandering nooit eenvoudig is. Daarom zouden we een initiatief rond interne mobiliteit lanceren met de nodige opleidingen om alle overblijvende werknemers die mogelijks veranderingen zullen ervaren in hun job de nodige ondersteuning te bieden.”

Cha-Cha

Volgens de vakbonden komt het nieuws van de herstructurering als een grote verrassing. “Dit komt hard aan. De mensen reageren verrast, maar ook misnoegd. Zo kregen de mensen van de Cha-Cha-lijn onlangs nog te horen dat ze goed bezig waren. En vandaag moeten ze vernemen dat de lijn niet rendabel is op langere termijn”, zegt Jeffrey Goossens (ACV) in naam van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Werk neergelegd

Maandagnamiddag legde het personeel het werk in de fabriek neer. “De mensen van de late shift zijn niet aan het werk gegaan. Er is weinig motivatie om erin te vliegen alsof er niks aan de hand is, al is het nog geen officiële staking.” Dinsdagnamiddag volgt er opnieuw overleg tussen de vakbonden en de directie. “We hopen dan echt concrete dingen te zien in plaats van de vage plannen die we voorgeschoteld hebben gekregen.”