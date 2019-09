200 jobs bedreigd bij koekjesfabriek Mondelez in Herentals: “Dit komt hard aan” HAA

30 september 2019

14u36

Bron: Belga 32 Herentals In de koekjesfabriek van Mondelez International in Herentals (Antwerpen) staan 200 banen op de tocht. Drie productielijnen zouden gesloten worden. “Dit komt onverwacht en hard aan”, reageren de vakbonden.

De directie is ervan overtuigd dat de herstructurering mogelijk is zonder naakte ontslagen, klinkt het in een persbericht. In de koekjes- en chocoladefabriek in Herentals, in de provincie Antwerpen, werken momenteel 1.019 mensen. Er rollen jaarlijks 68.000 ton koekjes van de band onder de merknaam LU, en 26.000 ton chocolade voor de merken Milka en LEO. In mei 2018 kreeg de vestiging in Herentals nog een nieuwe baas: Pim Cavyn.



De herstructurering komt onverwacht, zegt vakbondsman Jeffrey Goossens (ACV Voeding en Diensten) in naam van het gemeenschappelijk vakbondsfront in een reactie. “Dit komt hard aan. De mensen reageren verrast.” De vakbonden gaan zich nu beraden over de volgende stappen. Acties zijn daarbij niet uitgesloten, klinkt het.

De mensen van de Cha-Cha-lijn kregen onlangs nog te horen dat ze goed bezig waren. Nu moeten ze vernemen dat de lijn niet rendabel is op langere termijn Jeffrey Goossens (ACV Voeding en Diensten)

Extern uitbesteed

De directie kondigde vandaag aan dat drie productielijnen gesloten worden. “Het gaat daarbij dan nog om twee typisch Belgische producten: de Cha-Cha en de Cent Wafer. Die producten zullen extern uitbesteed worden. De derde lijn die gesloten wordt, betreft een van de lijnen voor de Tuc-koekjes”, aldus Goossens.



“De directie maakt zich sterk dat ze de ingreep gefaseerd over anderhalf à twee jaar kan opvangen zonder naakte ontslagen, door zoveel mogelijk beroep te doen op SWT (het vroegere brugpensioen, nvdr.).”

De mensen van de vroege ploeg zijn vanmiddag ingelicht, de mensen van de late ploeg deze namiddag. “De mensen reageren verrast, maar ook misnoegd. Zo kregen de mensen van de Cha-Cha-lijn onlangs nog te horen dat ze goed bezig waren. En vandaag moeten ze vernemen dat de lijn niet rendabel is op langere termijn”, zegt Goossens.