2 jaar cel voor man die hotel De Swaen oplichtte met 75.000 euro vals geld Jef Van Nooten

04 maart 2020

14u59 0 Herentals Een 44-jarige Roemeen vliegt 2 jaar achter de tralies voor zijn betrokkenheid bij de oplichting van hotel De Swaen in Herentals. De oplichters slaagden er in om Een 44-jarige Roemeen vliegt 2 jaar achter de tralies voor zijn betrokkenheid bij de oplichting van hotel De Swaen in Herentals. De oplichters slaagden er in om 75.000 euro cash geld te verwisselen met valse bankbiljetten.

De eigenaars van hotel De Swaen voerden al een tijd gesprekken met een kandidaat-koper voor het complex met hotel, brasserie en optiekzaak aan de Belgiëlaan in Herentals. Na veel gesprekken leek de verkoop in kannen en kruiken. De kandidaat-koper vroeg wel dat de eigenaars van De Swaen 75.000 euro cash geld zouden voorzien om de commissie van de makelaar te betalen. Op 28 februari 2019 kwam iemand langs om het geld na te tellen. Tijdens die bijeenkomst is een nog onbekende oplichter er in geslaagd om de 75.000 euro cash geld stiekem te verwisselen door 75.000 euro aan valse bankbiljetten. De eigenaars van De Swaen ontdekten het bedrog pas toen de oplichter al was vetrokken.

Vingerafdruk

De zogezegde kandidaat-koper en de persoon die in De Swaen het geld verwisseld heeft, kon nooit geïdentificeerd worden. Wel werd op een van de valse bankbiljetten een vingerafdruk gevonden. In oktober 2019 bleek dat die vingerafdruk toebehoorde aan de 44-jarige Stefan C. uit Roemenië. Hij wordt nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 2.000 euro. Hij moet ook opdraaien voor de schadevergoeding van 75.000 euro. De overige bendeleden worden nog steeds opgespoord.