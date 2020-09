13de editie van Heylen Vastgoed Heistse Pijl keert terug naar roots: “COVID-19 zorgt ervoor dat er enkel plaatselijke rondes gereden zullen worden” Jurgen Geyselings

09 september 2020

16u00 1 Herentals In de Mercedesgarage van Groep VDH in Herentals stelde de organisatie van de Heylen Vastgoed Heistse Pijl in beperkte kring de koers van nu zaterdag voor aan de pers. Dat het niet om een alledaagse editie van de Kempense wielerwedstrijd zal gaan zaterdag laat geen twijfel.

“We hebben lang gewacht om de pers in te lichten over de uiteindelijke organisatie van onze koers nu zaterdag. Nu we enkele dagen voor de start staan, kunnen we zo goed als zeker zeggen dat de wedstrijd zal plaatsvinden”, vertelt organisator Jef Van den Bosch. De voorbije jaren passeerde het peloton tijdens deze wedstrijd doorheen de hele Kempense regio met start in Turnhout en passages in Herentals en Geel. Dat zal dit jaar niet het geval zijn. “Door de coronatoestanden hebben we in samenspraak met de gemeente Heist-Op-Den-Berg beslist om terug naar de roots te gaan en enkel met plaatselijke rondes te werken en de drukke plaatsen, waar normaliter veel volk samentroept, te vermijden.”

Trofee Michael Goolaerts

Zo zullen de renners dit jaar de Heistse berg niet oprijden vanuit het centrum maar langs de Grotstraat net voor het eigenlijke centrum. “Er werd bewust gekozen om langs hier de berg te beklimmen omdat het een vast gegeven is dat jaar na jaar veel volk samentroept aan de café’s waar het peloton in normale omstandigheden de berg oprijdt.” De wedstrijd telt 13 lokale ronden langsheen verschillende deelgemeenten zoals Hallaar, Wiekevorst en Itegem. Onderweg wordt er in ronde 8, 10 en 12 gesprint voor de Trofee Michael Goolaerts, als eerbetoon aan de in Parijs-Roubaix in 2018 overleden Kempense renner.

Derde keer, goede keer

Ondertussen is het reeds de derde maal dat de wedstrijd ingepland staat dit jaar. Eerst stond de wedstrijd in juni op het progamma, door corona werd die datum herzet naar 1 augustus. Toen ook die datum in het water viel door de gekende reden, bleef de organisatie op zoek gaan naar een nieuwe datum, die dus vastgelegd werd op zaterdag 12 september. “We zijn enorm blij de renners eindelijk onze koers te kunnen aanbieden zaterdag”, vertelt Jef verder. “De koershonger en de vraag naar wedstrijden binnen het peloton is dan ook enorm groot, dat blijkt uit het grote deelnemersveld met 175 vertrekkers dat zich zaterdag aankondigt.” Naast een meute plaatselijke jonge talenten zakken onder meer Sepp Vanmarcke, Sebastian Langeveld, Tosh Van Der Sande, Jelle Wallays en ex-winnaars Sander Armée en Imils Liepins af naar de Heistse pijl.

We roepen iedereen op om de koers te volgen via de sporza-livestream. Net zoals in de Ronde van Vlaanderen laten we aan de aankomstzone, de startzone en de beklimming van de berg geen publiek toe. Jef Van den Bosch

“We roepen het publiek op om de koers en zijn verloop te volgen op de Sporza-livestream via de website”, klinkt het verder. “De start- en aankomstzone, zullen net zoals de beklimming van de berg afgesloten worden voor het publiek, net zoals bij de Ronde van Vlaanderen. We zijn blij dat er bij de verschillende wedstrijden in ons land ondertussen meermaals dezelfde regels opduiken. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk en vermijden we toestanden zoals we ze al enkele malen konden zien tijdens de huidige Ronde van Frankrijk.”