‘Zandpand’ voor startende ondernemers opent de deuren Wouter Demuynck

07 juni 2019

18u29 0 Herentals Het starterspand voor ondernemers in Zandstraat 25, toepasselijk omgedoopt tot het ‘Zandpand’, is vrijdag officieel geopend. In de conceptwinkel kunnen startende ondernemers tijdelijk hun product uittesten en bij succes de overstap maken naar een vaste winkel in Herentals.

De eerste vier starters tekenden een overeenkomst voor drie maanden, met de mogelijkheid om dat twee keer te verlengen. De starters zijn Catty Vergult (pimpen van tweedehands meubels), Marie Pierre Goyvaerts (gepersonaliseerd breiwerk), Yasmin Klockaerts (kleding) en Michel Ratiau (professionele drones). In het pand krijgen zij elk een ruimte om hun idee aan de man te brengen. Vanaf zaterdag is het Zandpand open van dinsdag tot en met zaterdag, telkens van 10 tot 18 uur.

Het handelspand wordt gehuurd door het stadsbestuur, waardoor de starters geen huur hoeven te betalen, enkel een maandelijkse gebruiksvergoeding. “Als blijkt dat hun concept aanslaat, kunnen ze een eigen handelszaak opstarten, uiteraard bij voorkeur in de Herentalse winkelstraten”, zegt schepen van Middenstand Yoleen Van Camp (N-VA). “Ook daar zal het stadsbestuur, in samenwerking met Unizo, de nodige ondersteuning bieden. Als starters doorstromen naar een vast winkelconcept, komt er plaats vrij in het Zandpand. Dus ook voor het najaar zoeken we nog ondernemers die hun concept willen uittesten.” Starters kunnen zich altijd aanmelden via www.herentals.be/zandpand.

Het Zandpand werd ingericht door interieurarchitecte en projectleider bij de stadsadministratie, Veerle Baeten. Er is bij de inrichting rekening gehouden met het DNA van de stad. Zo werd de kleur rood consequent doorgetrokken. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat deze kleur het best bij Herentals en de Herentalsenaren past: rood staat immers voor passie en bezieling.

Het starterspand maakt deel uit van het project ‘Straat in het Vizier’ en is mee mogelijk gemaakt dankzij de steun van provincie Antwerpen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Via dat EFRO investeerden Europa, Vlaanderen en de provincie 818.000 euro in de winkelkernen van Herentals, Mol, Geel, Hoogstraten en Heist-op-den-Berg.

“Met het Zandpand promoten we een creatieve invulling van leegstaande winkelpanden in Herentals, wat zeker een nieuw elan geeft aan de Zandstraat”, meent gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé (CD&V). “Niet alleen startende ondernemers krijgen met deze locatie een extra boost en ondersteuning, het initiatief komt ook alle andere ondernemers in de straat ten goede. Met haar team van detailhandelscoaches trekt de provincie Antwerpen dit soort trajecten al enkele jaren met veel succes mee op gang. Herentals was één van de eerste steden die daar een beroep op deden.”