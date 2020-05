‘Trappen door gisteren en vandaag’: Kempens Karakter lanceert drie nieuwe fietsroutes Jurgen Geyselings

19 mei 2020

16u24 5 Herentals Kempens Karakter heeft drie nieuwe fietsroutes uitgestippeld langs bijzondere plekjes in de Kempen. Je kan de gratis fietskaart downloaden via Kempens Karakter heeft drie nieuwe fietsroutes uitgestippeld langs bijzondere plekjes in de Kempen. Je kan de gratis fietskaart downloaden via kempenskarakter.be.

‘Trappen door gisteren en vandaag’, onder die titel lanceert projectvereniging Kempens Karakter een nieuwe, gratis fietskaart voor de Kempense fietsliefhebber. De nieuwste brochure van Kempens Karakter bevat drie fietsroutes door elf Kempense gemeentes. De tochten brengen je onder meer in Herentals, Vorselaar, Herenthout, Grobbendonk, Hulshout, Lille en Olen.

Kasteel Ten Hove

De drie routes zijn gebaseerd op het vernieuwde fietsknooppuntennetwerk. Tijdens de fietstochten komt men in de buurt van enkele bijzondere erfgoedlocaties zoals De Zandkapel en het begijnhof in Herentals, het domein van Herlaer met Kasteel Ten Hove in Herenthout en de Priorij Onze-Lieve-Vrouw Ten Troon in Grobbendonk. Uiteraard staan er nog vele andere mooie bezienswaardigheden op de fietsers te wachten tijdens één van de routes. Sommige erfgoedlocaties liggen pal op de route, voor enkele anderen is een klein ommetje nodig.

In de uitvouwbare kaart leest u het verhaal achter elke plek en zie je foto’s uit de oude doos. Belangrijk bij het maken van een fietstocht is dat de coronamaatregelen steeds nageleefd dienen te worden. Je kan de fietskaart gratis downloaden via kempenskarakter.be. Ontvangt u de brochure liever in de bus? Vul het formulier in op de website of bel naar Kempens Karakter op het nummer 014-21 39 00.