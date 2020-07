“Te veel Antwerpenaars komen naar de camping”: Domein De Schuur in het Kempense Noorderwijk tot minstens 1 september afgesloten van de buitenwereld Jurgen Geyselings

26 juli 2020

15u31 0 Herentals De uitbaters van camping Domein De Schuur in Noorderwijk bij Herentals sluiten hun hele domein vanaf maandag tot minstens 1 september af voor de buitenwereld. Dat doen ze vanwege de oprukkende coronadreiging in onze provincie. Enkel de vaste gasten zullen nog welkom zijn op het terrein, bezoekers van buitenaf niet meer.

Domein De Schuur aan Pastoorsbos in Noorderwijk, deelgemeente van Herentals, sluit vanaf maandag 27 juli de poorten voor alle bezoekers van buitenaf, tot minstens 1 september. “Wij vinden dat de coronadreiging te groot aan het worden is, vandaar dat we deze drastische beslissing genomen hebben”, klinkt het bij uitbater Jean-Paul Kerssemeekers. “Zo willen we onze gasten meer beschermen tegen besmetting.”

Onze vaste gasten blijven steeds welkom. Familie of vrienden, die vaak uit het Antwerpse komen, gaan we een tijdje van ons domein weren Jean-Paul Kerssemeeker, uitbater Domein De Schuur

De vaste kampeerders blijven nog steeds welkom op het domein, maar de bezoekjes van vrienden en familie zijn uit den boze voor de eigenaars. “De vaste gasten blijven steeds welkom, onder voorwaarden dat ze zich strikt aan de coronaregels houden”, vertelt Jean-Paul. “Verder is het bezoek van andere gasten, veelal familie of vrienden van onze vaste gasten die vaak uit het Antwerpse komen, niet meer toegestaan. Dat gaan we vanaf maandag streng controleren.”

In en rond Antwerpen verspreidt het coronavirus zich momenteel steeds sneller. Met het weren van bezoekers vanuit de stad, hopen de uitbaters te vermijden dat het virus richting de Kempen komt.

Taverne en kinderboerderij

En het gaat nog verder: het bezoek aan het hele terrein van Domein De Schuur wordt drastisch beperkt voor iedereen van buitenaf. “Dat betekent dat ook de bijhorende taverne en de sport- en recreatieterreinen op ons terrein niet meer toegankelijk zullen zijn voor eender welke bezoekers”, aldus Jean-Paul. “We rekenen op begrip van iedereen die in normale omstandigheden maar al te graag onze taverne bezoekt of langskomt voor een bezoekje aan de dieren in onze kinderboerdeij.” Vaak komen buren of passerende fietsers wel eens langs voor een snel bezoekje, maar dat zal dus tot minstens 1 september niet meer mogelijk zijn.

Het risico wordt echt te groot. Op deze manier willen we alvast Noorderwijk en de stad Herentals beschermen tegen besmettingsgevaar van buitenaf Jean-Paul Kerssemeekers, uitbater Domein De Schuur

De uitbaters stonden niet te springen om deze beslissing te nemen, maar het is voor hen belangrijker om te voorkomen dan genezen. “Het risico werd echt te groot”, verduidelijkt Jean-Paul. “Met de vele gasten die uit het Antwerpse afzakken richting onze camping vonden we dat ons domein zeker geen reden mocht zijn naar Noorderwijk en Herentals. Uiteindelijk zorgen goede buren toch steeds voor elkaar, zeker in moeilijke tijden als deze.”

Reservaties annuleren

Ondertussen is Domein De Schuur volop aan de slag om reservaties van toeristen met caravan, mobilhomes of tenten aan het annuleren. Ook de vaste verblijvers werden dit weekend al verwittigd over de bijkomende maatregelen. “We hopen op begrip”, klinkt het. “We willen ook iedereen bedanken voor de steun de afgelopen tijd en hopen we iedereen binnenkort, na 1 september dus, gezond en wel te mogen ontvangen voor een fijne vakantie, een drankje op ons terras of een bezoekje aan de dieren.”