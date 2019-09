Noorderwijk krijgt overdekte bushalte aan parochiecentrum Wouter Demuynck

17 september 2019

Herentals Het stadsbestuur van Herentals gaat de meest gebruikte bushalte van Noorderwijk, aan het parochiecentrum, uitrusten met een schuilhuis. Een aantal inwoners ijverde daar al even voor.

Noorderwijks meest gebruikte bushalte wordt weldra overdekt met een schuilhuis van 3,4 op 1,6 meter. Om het voetpad en de vrije doorgang te vrijwaren komt er een type met open zijwanden, zodat voetgangers nog comfortabel kunnen passeren. Dat laat toe om het schuilhuisje te plaatsen op de locatie van de bushalte, vlak waar de bus ook haar invoegstrook heeft.

“Reizigers kunnen dus beschut blijven tot de bus eraan komt en kunnen dan meteen instappen”, vertelt Yoleen Van Camp. De opdracht is gegeven aan het bedrijf Clear Channel om zo snel mogelijk over te gaan tot de plaatsing.

Het stadsbestuur meent dat de overdekking van het bushokje past in hun quick-winsplan rond mobiliteit. “Enerzijds werken we met doordachte plannen, met de bestelling van een nieuw mobiliteits-, verkeerscirculatie- en parkeerplan. Aangezien het mobiliteitsplan een doorlooptijd van minstens een paar jaar heeft, wordt ondertussen via quick-wins zoveel mogelijk al het verschil gemaakt voor de zwakke weggebruiker.”