Mantelzorgpremie opgetrokken tot 225 euro Wouter Demuynck

03 december 2019

17u31 0 Herentals Het stadsbestuur gaat de premie voor mantelzorgers vanaf 2020 verhogen naar 225 euro. De premie zal bovendien voortaan toegekend worden in cheques van Handelshart Herentals.

Het optrekken van de premie naar 225 euro betekent een stijging van 13%. De premie zal bovendien ook uitgebreid worden naar mantelzorgers die voor een inwonende zorgbehoevende zorg dragen.

Mantelzorgcafé

“De inzet die mantelzorgers aan de dag leggen bezorgen de zorgbehoevenden heel wat zorgcomfort en maakt dat onze inwoners ook zo lang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We beschouwen de mantelzorgpremie als een vorm van waardering voor de inzet en verantwoordelijkheid die mantelzorgers in de zorgverlening opnemen”, zegt schepen van Zorg Peter Bellens (CD&V).

“Tevens gaan we ook op zoek naar initiatieven waardoor we de mantelzorger ook in zijn werkzaamheden kunnen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een mantelzorgcafé waarin een uitwisseling van ideeën en ervaringen mogelijk is.”

Lokale economie

Nieuw vanaf volgend jaar is dat de premie zal toegekend worden in cheques van Handelshart Herentals. “Dat betekent dat er jaarlijks wellicht zo’n 49.500 euro naar onze lokale economie gaat, of 297.000 euro voor de rest van de legislatuur", besluit schepen van Lokale Economie Yoleen Van Camp (N-VA).