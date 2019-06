Heikenstraat van 1 tot 5 juli onderbroken Wouter Demuynck

27 juni 2019

14u41 1 Herentals Van 1 tot 5 juli velt de stad tien zieke beuken in de Heikenstraat. De werkzaamheden vinden telkens plaats van 7 tot 15 uur. Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Heikenstraat.

De bomen die geveld worden zijn oud en hebben te lijden gehad onder de droogte vorige zomer. Ze verliezen regelmatig takken, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden. De stad kiest voor een ecologische velling. Hierbij wordt de kruin weggenomen maar blijft de stam staan, wat veel voordelen heeft voor allerlei diersoorten.

Het Netepark, Sport Vlaanderen, WZC Sint-Anna, de Vlaamse Wielerschool, Hidrodoe en Pidpa blijven bereikbaar via de Vorselaarsebaan in Herentals. Camping De Zeven Geitjes is enkel bereikbaar via Heiken.