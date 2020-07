“Genieten van de rust in het Begijnhof, waar mijn grootvader nog gewoond heeft”: muzikant Bart Buls toont zijn warmste vakantieplek van Vlaanderen

Herentals

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt zanger, bassist en gitarist Bart Buls (56) ons naar het Begijnhof in Herentals. “Pure nostalgie, want mijn grootvader heeft hier nog gewoond. Hier kan ik ongelooflijk genieten van de rust.”