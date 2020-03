‘Erfgoeddag 2020' wordt een jaartje uitgesteld en houdt vast aan thema ‘Nacht’

‘Voorbereidingen zullen dus niet voor niets zijn geweest’ Jurgen Geyselings

24 maart 2020

12u03 0 Herentals Erfgoeddag, één van de belangrijkste culturele evenementen van ons land, dat voorzien was op zaterdag 25 en zondag 26 april van dit jaar. Net zoals de meeste evenementen dit voorjaar kan ook dit niet plaatsvinden door de corona-toestanden.

Erfgoeddag is het toonmoment van de culturele erfgoedsector: honderden archieven, musea, erfgoedbibliotheken, documentatiecentra, families, heemkundige kringen en talloze andere vrijwilligersorganisaties tonen die dag hun collectie en werking. Jaarlijks staan roerend cultureel en immaterieel erfgoed centraal tijdens Erfgoeddag.

Jaartje uitstel

“De risico’s voor de gezondheid van de organisatoren en bezoekers zijn te groot” klinkt het bij de organisatie. “Toch zijn de voorbereidingen voor deze editie, in het teken van ‘De Nacht’ , niet vergeefs. De cultureel-erfgoedsector wordt uitgenodigd om zijn inspanningen te laten renderen in 2021. Dan zal het evenement plaatsvinden op zaterdag 24 en zondag 25 april.”

Ingrijpende beslissing

Net zoals de rest van de wereld volgt FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed de coronacrisis op de voet. “Het spreekt voor zich dat het welzijn van de tienduizenden bezoekers en de meer dan 615 erfgoedorganisaties primeert”, laten ze weten. “Ook kwamen er uit de erfgoedsector zelf meer en meer signalen dat de meer dan 885 geplande en zorgvuldig voorbereide activiteiten maar beter niet konden doorgaan. De grootste voorzichtigheid is immers geboden.”

Erfgoeddag 2021

In nauw overleg met stakeholders uit decultureel-erfgoedsector heeft de organisatie beslist om het thema van dit jaar in 2021 te hernemen. “Op die manier kunnen de voorbereidende inspanningen renderen. Het vooropgestelde thema van 2021, Onderwijs, wordt eveneens verschoven”, klinkt het. Gezien de coronacrisis een grote impact heeft op het onderwijs, is het nu al duidelijk dat de voorbereidingstijd voor een echte samenwerking tussen de onderwijs-en cultureel-erfgoedsector te kort is.

De activiteiten van Erfgoeddag zouden dit jaar in onze regio plaatsgevonden hebben in Grobbendonk, Herentals, Olen, Vorselaar, Berlaar, Heist op den Berg, Lier, Nijlen en Putte. Via www.faro.be/erfgoeddag en de diverse sociale mediakanalen kan je op de hoogte blijven van Erfgoeddag, dagelijks verschijnen daar nieuwe berichten.