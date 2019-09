"Bier brouwen blijft voor mij een hobby" MICROBROUWERIJ LEYSEN PRODUCEERT TOT 800 LITER PER WEEK MAAR... Toon Verheijen

02 september 2019

11u40 0 Herentals De zomer, dat is een fris glas bier op ons terras. Steeds vaker wordt dat bier gebrouwen in een zogeheten microbrouwerij door erg gepassioneerde liefhebbers. Wij trekken een hele zomer langs de opvallendste microbrouwerijen van de streek. Deze week de afsluiter van onze zomerreeks: Brouwerij Leysen in Herentals. Waar brouwen een passie is. En vooral een bijna voltijdse bezigheid.

"De liefde voor het brouwen is gegroeid uit de liefde voor bier. De rijke Belgische biergeschiedenis en de smakelijke bieren hebben ertoe geleid om zelf een stap in de brouwwereld te zetten." Zo omschrijft Jorge Leysen op zijn website de reden waarom hij jaren geleden begon met het brouwen. Het begon met een keteltje van 30 liter en dat werd er later eentje van 100, dan 200 om er in 2016 twee bij te plaatsen van respectievelijk 400 en 500 liter. Een jaar eerder besloot Jorge Leysen zijn brouwerij officieel op te starten. "Het is als een echte hobby begonnen en dat blijft het nu - voorlopig - nog altijd maar soms zitten we toch al tot 800 liter per week. Een bierliefhebber ben ik altijd wel geweest, maar na mijn studies heb ik me echt toegelegd op het zelf bier brouwen. De eerste jaren vooral testen, maar blijkbaar vielen de bieren na een tijdje toch in de smaak (lacht)."

Baskwadder

Baskwadder Blond, Tripel en Dubbel. Met die standaardbieren heeft Brouwerij Leysen stilaan meer dan zijn plaats veroverd in het (Kempense) bierlandschap. Maar het blijft voorlopig bij een hobby, een beetje uit de hand gelopen dat wel. Heel de woning wordt bijna ingepalmd door de brouwerij. Het brouwen gebeurt in de kelder, het bottelen boven in de garage. De opslag in de bureelruimte. "Het is en blijft een bijberoep. Ik ben wel zelfstandig consultant, dus ik heb redelijk wat ruimte om mijn uren te kiezen en ook flink wat tijd te steken in mijn brouwerij. Stilletjes blijft het wel een droom om van je hobby je beroep te maken, maar alles op zijn tijd." We hebben al wel wat investeringen gedaan, een deel ook met het oog op nog verdere groei. Maar echt professioneel worden dan spreek je over een investering van meer dan honderdduizend euro.

Elke brouwer die zijn 'hobby' hoog in het vaandel draagt, experimenteert ook wel eens graag. De ene al wat meer binnen de grenzen van het 'toelaatbare' dan de andere. "Ik doe dat zeker ook maar niet met brouwsels van 500 liter", lacht Jorge Leysen. "Dan hevel ik wat over naar een klein keteltje. Zeker voor het zomer- en winterbier wat ik ook altijd probeer uit te brengen, durf ik wel eens wat testen. Dat houdt het ook een beetje spannend."

Vlaams Parlement

Jorge brouwt ook voor derden als ze dat vragen. "Zo heb ik het bier gebrouwen voor Staminée De Crawaett in Lille (TT) of voor de Toeristentoren een bier met dennensmaak (Torenwachter). Ik heb ook een gehopte cider mogen maken. Ook leuk: sinds november 2018 is mijn bier ook het huisbier in het Vlaams Parlement. En uiteraard experimenteren we wat met een houten vat. Dit najaar hoop ik daar een limited edition van op de markt te kunnen brengen. Fruitbieren? We hebben wel eens wat geëxperimenteerd met onder meer bosbessen, passievruchten, kiwi en blauwe bessen. Maar dat hebben we niet echt gecommercialiseerd."

Op 7 december organiseert Brouwerij Leysen een opendeurdag. Dan kan iedereen een kijkje komen nemen en de verschillende producten proeven.