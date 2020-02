Winterbar Herent opent op nieuw evenemententerrein

EDLL

27 februari 2020

16u06 1 Herent Winterbar Herent, een initiatief van Herent in Beweging, is al toe aan zijn zesde editie. Een verwarmde circustent is het decor voor een 10-daagse pop-upbar met foodtrucks en randanimatie. Maar dit jaar kondigt de Winterbar een nieuwigheid aan. De pop-upbar zal voor het eerst plaatsvinden op het nieuwe evenemententerrein van de gemeente, namelijk in de Spoorwegstraat naast het containerpark.

De Winterbar is intussen niet meer weg te denken uit Herent. De pop-upbar met foodtrucks en randanimatie strijkt al zes jaar op rij neer in de gemeente. “De vorige edities vonden steeds plaats in het Wildemanspark, maar vanaf nu wordt het nieuwe evenemententerrein de vaste locatie voor onze pop-up bar”, zegt organisator Andreas De Boever. “We zijn heel blij dat we, in samenwerking met het gemeentebestuur, de buurtbewoners mogen verwelkomen op een drink om de opening van de nieuwe site te vieren”, aldus Andreas.

Het programma van de Winterbar is zoals altijd gratis voor iedereen en zeer gevarieerd. Zo krijgt Herent Raf Coppens over de vloer voor een comedy-avond, zorgt mentalist Bart Nijs voor een hypnose-demo en kan je een salsa-initiatie volgen bij Ballroom Blitz. Op zondagnamiddag is er animatie voor de hele familie door Danserie Leuvens en zorgen verschillende DJ’s voor een muzikale avond. Het volledige programma vind je op de Facebookpagina van Herent In Beweging.