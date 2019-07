Winkselsesteenweg fietsvriendelijker tegen september

EDLL

03 juli 2019

15u53 0 Herent Nieuwe f ietssuggestiestroken en een parkeerverbod moet het aangenamer en veiliger maken om te fietsen tussen Herent en Winksele.

De fietser krijgt tegen september een duidelijke en herkenbare plaats op de rijbaan. “Het is een prioriteit om fietsen in onze gemeente veiliger te maken,” zegt schepen van mobiliteit en openbare werken Maarten Forceville. Om de plaats van de fietsers op de rijbaan en hun voorrang aan de kruispunten duidelijker te maken en om de doorstroming tijdens de spitsuren te verbeteren, worden op de Winkselsesteenweg fietssuggestiestroken aangebracht. “Tussen de Rijweg en de Mechelsesteenweg, in beide richtingen, worden er fietssuggestiestroken aangelegd. Die zullen aansluiten op de bestaande fietspaden”, aldus Maarten Forceville. “Tegelijkertijd komt er een algemeen parkeerverbod op de Winkselsesteenweg tussen de Rijweg en de Persilstraat. Dat moet ook het autoverkeer op die drukke as vlot trekken”, gaat Forceville verder.

Bij de aansluitingen aan de Keiberg en de Rijweg worden de fietsoversteekstroken opnieuw geschilderd en aan de Persilstraat wordt een volledig nieuwe fietsoversteekplaats geschilderd. De fietsers hebben voorrang als ze zich op die oversteekplaatsen bevinden. “Bestuurders die van de Rijweg of de Persilstraat de Winkselsesteenweg oprijden worden erop gewezen dat de fietsers daar voorrang hebben. Na de werken zullen daar ook extra controles gebeuren”, besluit de schepen.

De werken worden vermoedelijk in augustus of september uitgevoerd, afhankelijk van de aannemer en het weer.