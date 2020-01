Wild in’t Park lost eerste namen en start daarmee ticketverkoop EDLL

20 januari 2020

11u59 0 Herent ‘Ik wil je, blijf bij me, hou van me’, we kunnen de welbekende hit van de Kreuners allemaal meebrullen. Voor de dertiende editie van Wild in’t Park zakt de Vlaamse rockband af naar Herent. De organisatie van het muziekfestival loste de eerste namen en start daarmee officieel de ticketverkoop.

Wild in’t Park lost met De Kreuners een eerste headliner voor het driedaags festival in mei. Op vrijdag 8 mei zakt de Vlaamse rockband af naar het Wildemanspark in Herent. Ook de Engelse skaband The Selecter, bekend van hun hits ‘On my radio’ en ‘To much Pressure’, zal die eerste festivaldag door de Herentse straten klinken.

Tickets voor het muziekfestival op vrijdag zijn vanaf nu al te koop. Een dagticket in voorverkoop kost 22 euro. Kinderen onder de twaalf jaar betalen 8 euro. Op de volledige line-up is het wel nog even wachten tot 28 februari. Dan start ook de verkoop van de combitickets. Wild in’t Park gaat door op 8,9 en 10 mei. Het muziekfestival lokte vorig jaar maar liefst 6.000 bezoekers.