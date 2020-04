Wild in ’t Park annuleert festival in mei, maar hoopt op alternatieve datum in juli EDLL

02 april 2020

14u15 2 Herent De kogel is door de kerk: wegens de coronacrisis gaat Wild in ’t Park in Herent niet door op de geplande data in mei. De organisatie bekijkt wel nog een alternatieve datum begin juli. “Alle hoofdacts kunnen, maar de kans blijft klein”, klinkt het.

Wild in ’t Park is een van de grotere festivals in onze regio dat vroeg op de agenda staat. Het Herentse muziekfestival stond gepland voor 8, 9 en 10 mei. Al was het door de coronacrisis onzeker of het festival zou doorgaan. Daar heeft de organisatie dus nu een beslissing over genomen. Wild in ’t Park gaat niet door in mei. “We zouden na de paasvakantie meteen beginnen opbouwen en dat gaat niet. We moeten realistisch zijn, de maatregelen zullen nog verlengd worden”, zegt organisator Pieter Taccoen. De gemeente heeft ook beslist om onder meer de Wereldmarkt en de Feestmarkt op 1 mei te annuleren.

Alternatieve datum

“Financieel valt het voorlopig nog mee. We hadden nog niet heel veel kosten gemaakt. De gemaakte kosten waren vooral rond promotie en communicatie. Natuurlijk is dat naar de leveranciers en artiesten toe iets anders. Maar achter de schermen bekijken we volop een alternatieve datum begin juli”, zegt organisator Pieter. “Maar we gaan nog niet communiceren over welke data het gaat, want ook daar blijft het afwachten op federale richtlijnen en is de kans niet super groot. Alle hoofdacts kunnen wel op de nieuwe datum, dus dat is goed nieuws. Als het tegen dan wel zou mogen, willen we de mensen van de regio toch nog iets fijns laten beleven”, zegt hij voorzichtig.

De organisatie van Wild in’t Park zal pas op 1 juni communiceren over de mogelijkheid tot terugbetaling van de reeds gekochte tickets. “Hopelijk hebben we dan zicht op wat er in juli zal mogen of niet mogen”, klinkt het nog. Indien het festival ook in juli niet kan plaatsvinden, zal de organisatie zoveel mogelijk van de huidige line-up kopiëren naar 2021.