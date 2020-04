Wielertoerist Wim Claessens (41) rijdt de Sigarenberg 105 keer op en breekt daarmee het record van Victor Campenaerts EDLL

27 april 2020

21u09 0 Herent Verschillende sporters wagen zich in tijden van corona aan de Sigarenberg-challenge, naar het goede voorbeeld van Victor Campenaerts. Die reed 100 keer na elkaar de Sigarenberg in Winksele op. Wim Claessens, alias Pefferke van wielerclub Blosom uit Meerbeek, doet nu beter en verbreekt het record. Hij beklom de Sigarenberg maar liefst 105 keer.

Vorig jaar kwam Herentenaar Victor Campenaerts op de proppen met de ‘Sigarenberg-challenge’, oftewel 100 keer de helling van zo’n 800 meter met een gemiddeld stijgingspercentage van vijf procent opknallen. Sander Bulens van wielerclub De Remorqueskes stak de tijdrijder al voorbij met 101 beklimmingen, maar de 41-jarige Wim Claessens doet nog beter. De wielertoerist uit Erps-Kwerps beklom de Sigarenberg in Winksele maar liefst 105 keer. “Ik fiets al zo’n 27 jaar fervent”, zegt de man trots. “Jaarlijks rijd ik meer dan 25.000 kilometer met de koersfiets, met telkens verschillende ritten van meer dan 300 en zelfs 400 kilometer, bijvoorbeeld tot in Cadzand of Oostende en terug. Afgelopen zaterdag heb ik nog 335 kilometer gereden. Maar deze rit op de Sigarenberg gaf toch echt een heel voldaan gevoel”, zegt hij. Zijn prestatie is goed voor 236 kilometer, 4.228 hoogtemeters en een gemiddelde van 26.6 kilometer per uur. Benieuwd wat Campenaerts van het record zal zeggen...