Werkzaamheden aan Nieuwe Mechelsesteenweg hervat: op- en afrit E314 in Herent afgesloten voor verkeer EDLL

10 april 2020

10u23 2 Herent Wegen en Verkeer voert dit weekend de tweede fase uit van de asfalteringswerken op de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) in Herent ter hoogte van het op- en afrittencomplex met de E314. De wegenwerken lagen door de coronacrisis stil, maar worden dus nu terug hervat.

Eerder werd in maart het wegdek in de rijrichting van Herent al weggefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag asfalt. Nadien werd de werf stilgelegd omwille van de coronacrisis. Nu worden de laatste werkzaamheden hervat en zal er worden geasfalteerd op de rijweg richting Leuven.

De hinder voor het verkeer start vanaf vanavond om 20 uur. Dan zal de aannemer de nodige werfsignalisatie plaatsen en de op- en afritten van het complex in Herent (nr. 18) afsluiten voor verkeer. Wie dit weekend de E314 op of af wil rijden zal omgeleid worden via de op- en afrittencomplexen Leuven (nr. 17) en Wilsele (nr. 20) en via de Ring rond Leuven (R23). Doorgaand verkeer op de Nieuwe Mechelsesteenweg tussen Leuven en Herent blijft tijdens de werken wel steeds mogelijk via versmalde rijstroken.

Volgens de huidige planning duren de werken tot zondagavond.