Werken Stationsstraat en Vilvoordsebaan JSL

10 augustus 2020

11u49 0 Herent Door asfalteringswerken op 17, 18 en 19 augustus zal de Stationsstraat in Veltem, tussen de Groenstraat en het station, afgesloten zijn. De Vilvoordsebaan, tussen het station en de Lipselaan, zal ook afgesloten worden op die dagen.

Op maandag 17 augustus is er plaatselijk verkeer mogelijk van 18 uur tot de volgende dag om 6.30 uur. Tegen dan moeten alle wagens buiten de werkzone zijn.

Vanaf dinsdag 18 augustus om 6.30 uur tot woensdagnamiddag 19 augustus is er geen enkel verkeer mogelijk in de stationsstraat, tussen de Groenstraat en het station, en in de Vilvoordsebaan tussen het station en de Lipselaan.

Er is een parkeerverbod in de volledige werkzone en er is omleiding voorzien.