Werken aan voetpaden Den Bremt hervat EDLL

27 april 2020

12u49 1 Herent De werken aan de heraanleg van de voetpaden in Den Bremt zijn maandag hervat. Volgens de huidige planning duren de werkzaamheden tot half juni.

De voetpaden in Den Bremt zijn momenteel in slechte staat. Daarom heeft het gemeentebestuur beslist om de voetpaden te laten heraanleggen. De werkzaamheden zouden normaal gezien in maart al van start gaan, maar wegens de coronacrisis werd er beslist om deze uit te stellen. Maandag heeft aannemer Rezuni de werken dan toch hervat. Dat laat de gemeente weten. “De aannemer organiseert de werken op een veilige manier, met respect voor de social distancing”, aldus de gemeente.

Volgens de huidige planning wordt er gewerkt tot half juni. De aannemer werkt van 7 uur tot 18 uur. Tijdens de werkzaamheden kan er in de straat niet geparkeerd worden en zal er eenrichtingsverkeer gelden. Er wordt een wegomleiding voorzien.