Wateroverlast zorgt voor ongevallen en bijhorende files KAR

28 juli 2019

10u21 0 Herent Op de E40 in Haasrode en de E314 in Herent zijn zaterdagnamiddag enkele ongevallen gebeurd door de overvloedige regenval. Aan de afrit Bertem werd de doorgang zondagochtend ook belemmerd door wateroverlast.

Op de E40 ging het zaterdag om een ongeval waarbij enkele voertuigen betrokken waren. Daar viel één lichtgewonde. Op de E314 ging het om één voertuig en was er enkel blikschade. In Herent reed een bestelwagen in de richting van Leuven. Als gevolg van aquaplaning belandde de bestuurder in de vangrails. De chauffeur bleef daarbij ongedeerd. Als gevolg van het ongeval bleef op die locatie een tijdlang slechts één rijstrook beschikbaar. Dat leidde onmiddellijk tot heel wat file. De Leuvense brandweer kreeg zaterdag tussen 13 en 14 uur een tiental oproepen voor wateroverlast in de regio. “Vooral verstopte dakgoten en kleine overstromingen”, klinkt het bij de brandweer. Aan de afrit Bertem op de E40 moesten bestuurders zondagochtend extra opletten, omdat de rijbaan deels onder water stond.