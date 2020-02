Vijftig reflecterende paaltjes moeten wildparkeerders tegenhouden EDLL

26 februari 2020

15u44 0 Herent Een opvallend zicht voor wie de Brusselsesteenweg tussen Leuven en Kortenberg passeert. Ter hoogte van Veltem-Beisem staan er langs de berm momenteel zo'n vijftig witte reflecterende paaltjes. Die zijn bedoeld om wildparkeren tegen te gaan en te voorkomen dat automobilisten op die plaatsen omkeren.

De gemeente Herent heeft een aanvraag ingediend bij het Agentschap Wegen en Verkeer om maatregelen te nemen tegen wildparkeerders op de Brusselsesteenweg. De gemeente kreeg regelmatig klachten van buurtbewoners. Daarom werden er langs de berm maar liefst vijftig witte reflecterende paaltjes geplaatst. “Omdat er aanpalend een bushalte is, parkeren heel wat automobilisten zich daar. Maar op openbaar domein mag je niet zomaar parkeren. Het is geen parking, al gebeurde dat ter hoogte van Veltem-Beisem regelmatig. De rij paaltjes moet dus vermijden dat auto’s zich daar parkeren of een draaibeweging maken”, zegt Carla Cox van het Agentschap Wegen en Verkeer. Daarom werd er nu letterlijk om de meter een paaltje gezet.