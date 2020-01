Vier nieuwe locaties voor pakjesautomaten in Herent EDLL

06 januari 2020

16u19 0 Herent Het Herentse schepencollege heeft eind vorig jaar beslist om extra locaties voor pakjesautomaten voor te stellen aan Bpost. Die nieuwe locaties zijn nu gekend. Concreet komen er in Herent vier nieuwe pakjesautomaten: aan het station van Veltem, aan de Warotzaal in Winksele, achter gemeentehuis De Kouter en op de hoek aan de Karrestraat, de Tildonksesteenweg en de Tweebruggenstraat.

De pakjesautomaat van Bpost op de Mechelsesteenweg in Herent zat de afgelopen weken meer dan eens vol. Het schepencollege in Herent zorgt nu voor vier extra locaties met dergelijke pakjesautomaten. “Op die manier houden we het lichte vrachtverkeer, de bestelauto’s die pakjes leveren, uit onze dorpskernen”, klinkt het. Inwoners hebben binnenkort dus keuze uit vijf pakjesautomaten om hun online bestellingen te laten leveren.