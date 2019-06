Verkiezingsborden in Herent nog steeds niet opgehaald: “Dit geeft een vervuild beeld” EDLL

20 juni 2019

15u10 8 Herent De verkiezingen liggen intussen bijna een maand achter ons, maar in Herent zijn de gemeentelijke borden nog steeds niet opgehaald.

In Herent zou je denken dat we straks opnieuw naar de stembus moeten. “De gemeentelijke borden zijn nog steeds niet verdwenen. Dringend tijd om daar werk van te maken en dit aan te kaarten op de gemeenteraad”, stellen Sp.a-gemeenteraadsleden Griet Lissens en Luk Draye vast.

“Ik vind het vreemd om een maand na de verkiezingen mijn affiche en die van andere kandidaten nog in ons straatbeeld aan te treffen. Het geeft een vervuild beeld”, aldus Griet Lissens. Collega Luk Draye sluit zich daarbij aan: “onlangs stelde gewezen N-VA-parlementslid Peter Persyn voor om een boete van 1.000 euro in te stellen voor elk bord dat 10 dagen na de verkiezingen nog niet afgebroken was. De opbrengst zou gaan naar een klimaatfonds of naar Alzheimeronderzoek. Natuurlijk was dit half schertsend bedoeld, maar je moet een keer narekenen wat deze maatregel onze gemeente zou kosten. Een pak meer dan de bomen voor het geboortebos wellicht’”, aldus Luk Draye. Het agendapunt zal volgende week op de gemeenteraad besproken worden. “De vorige legislaturen werden de borden altijd na een week opgehaald”, klinkt het nog bij Griet Lissens.

Ook op sociale media kwamen er vragen van omwonenden. Schepen van openbare werken, Maarten Forceville (CD&V), reageert: “Het feit is dat we momenteel met een beperkte personeelsbezetting zitten. We hebben ons personeel dus eerst op ander onderhoud ingezet dat dringender was. We beseffen natuurlijk dat de affiches moeten opgehaald worden en gaan dit zo snel mogelijk, nog deze maand, inplannen”.