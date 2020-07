Veltem kermis gaat door in augustus JSL

18 juli 2020

De kermis in Veltem op het Kerkplein zal ook dit jaar, ondanks corona, doorgaan. Er gelden wel een aantal veiligheidsmaatregelen.

Naar goede jaarlijkse gewoonte zal de augustus-kermis plaatsvinden op het kerkplein van Veltem. Van 7 tot 10 augustus kunnen jong en oud weer genieten van de leukste spelen en lekkerste smoutebollen. Er gelden wel een aantal veiligsheidsmaatregelen in verband met corona. “We willen alle bezoekers vragen om bij een bezoek aan de kermis, rekening te houden met de geldende coronamaatregelen, waaronder social distancing en extra aandacht voor handhygiëne”, klinkt het bij de organisatie. “Er werd ook een maximum aantal bezoekers bepaald, waardoor het mogelijk is dat u gevraagd zal worden om op een later tijdstip terug te keren.” Er zullen vrijwillige toezichters worden aangesteld om de kermis in goede banen te leiden.