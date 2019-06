Vanessa Sterckendries en Victor Campenaerts zijn sportvrouw en sportman van Herent van het jaar en W&L badmintonvereniging wordt ploeg van het jaar EDLL

12 juni 2019

12u35 0 Herent 3000 kampioenen uit Herent werden afgelopen weekend gehuldigd in de Wildeman. Ze behaalden allemaal minstens de titel van provinciaal kampioen. Vanessa Sterckendries en Victor Campenaerts werden sportvrouw en sportman van het jaar in Herent en W&L badmintonvereniging werd Herentse ploeg van het jaar.

Je moet al heel wat presteren om sportfiguur van het jaar in Herent te worden. Maar ook dit jaar zaten er weer echte uitschieters bij.

Sporters

Het verhaal van wielrijder Victor Campenaerts is bekend. Hij behaalde een fenomenaal wereldrecord, is Europees kampioen en vicewereldkampioen tijdrijden. Hij is dan ook terecht sportman van Herent van het jaar. Victor zat afgelopen weekend zelf op een wedstrijd en kon dus niet aanwezig zijn op de prijzenuitreiking.

Vanessa Sterckendries, die de titel van sportvrouw van Herent een jaar mag dragen, is Belgisch kampioen en recordhoudster hamerslingeren.

Dat er heel sterke concurrentie is in Herent bewijzen Pieter Heemeryck, vicewereldkampioen halve triatlon en Eline Vekemans, Belgisch junior kampioen en recordhoudster polsstokspringen. In het kruisboogschieten behaalde Manfred Keller een Europese titel.

Sportverenigingen

Badmintonvereniging W&L ging aan de haal met de titel van sportploeg van het jaar na hun vijfde opeenvolgende kampioenstitel in de hoogste reeks. DCS Dance Connection werd Europees kampioen showformaties.

Jarenlange uitzonderlijke inzet

Hugo Coomans (trofee voor sportverdienste - Velvoc) en Luk Verbeek (Lifetime Achievement Award – Lawn Tennis Club) werden ook nog in de bloemetjes gezet voor hun jarenlange uitzonderlijke inzet voor de sport in de gemeente.