Vanaf 1 juli gerichte controles op parkeren in een blauwe zone

26 juni 2019

15u05 0 Herent In Herent betaalt u vanaf 1 juli voor het parkeren op plaatsen met beperkte parkeertijd (blauwe zone) als u de toegelaten parkeertijd overschrijdt. Dat laat de gemeente weten.

Tenzij anders is aangegeven, moet er in blauwe zones op werkdagen (maandag tot en met zaterdag) tussen 9 uur en 18 uur een parkeerschijf gelegd worden. Als u de maximale parkeertijd overschrijdt, wordt er een forfaitair bedrag van 15 euro per dag aangerekend. De gemeenschapswacht zal vanaf 1 juli extra controles uitvoeren op de geparkeerde voertuigen.