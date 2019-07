Van openluchtzwembad tot cocktailbar: centrumcafés organiseren voor het eerst samen zomerbar Herent Zomert! En ook de gemeente trakteert EDLL

03 juli 2019

17u00 0 Herent Van 5 tot 14 juli wordt het wildemanspark omgetoverd tot een tropische oase met een openluchtzwembad, een cocktailbar en tal van activiteiten. Het initiatief komt van de uitbaters van café Den Travoo en eetcafé De Wildeman.

De uitbaters van de lokale centrumcafés richten samen vzw Horeca Herent Verenigd op om vanaf dit jaar zelf een zomerbar te organiseren. “Vroeger werd de zomerbar georganiseerd door vzw’s die eigenlijk niets met Herent te maken hadden. Daardoor verloren wij klanten aan het park en dat kon niet meer. Koen Vanroelen van café Den Travoo en ik zijn dan samen naar het gemeentebestuur gestapt om zelf de touwtjes in handen te nemen en we kregen meteen steun. Met onze nieuwe vzw proberen we zoveel mogelijk Herentse handelszaken te promoten en te betrekken”, zegt Bart Neirincks, organisator en tevens uitbater van De Wildeman.

Inwonersdrink

Het lokale bestuur van Herent nodigt alle inwoners voor de eerste keer uit voor een inwonersdrink. Daarmee wordt het startsein gegeven voor de zomerbar Herent Zomert. Bewoners kunnen afzakken naar het Wildemanspark voor een drankje op vrijdag 5 juli van 20 uur tot 21 uur.

Voor een eerste editie is het programma van Herent Zomert al aardig gevuld. “Alle dagen zijn er activiteiten. Er zal een rommelmarkt zijn, live optredens en een tropical avond met 22 Braziliaanse danseressen en muzikanten”, zegt Bart. Om de ecologische voetafdruk van de zomerbar zo klein mogelijk te houden kiest de organisatie bewust voor herbruikbare bekers en biologische verpakkingen.

Wie verfrissing zoekt tijdens Herent Zomert kan altijd een duik nemen in het containerzwembad. “Herent zit al jaren zonder zwembad, toch de moment om een statement te maken”, klinkt het bij de organisatoren, die in het midden van het park een zwembad plaatsten.

Woensdag 10 juli staat volledig in teken van Oostrem. Dat is een vzw in Herent die zich richt op volwassenen met een verstandelijke, motorische of meervoudige handicap. “In de namiddag zal er een optreden zijn van een groep uit Nederland die gespecialiseerd is om voor deze doelgroep op te treden en vooral om daar interactief mee om te gaan”, aldus Bart.

Frietjes met stoofvlees

Op de Vlaamse feestdag zijn er frietjes met stoofvlees, schlagermuziek en een optreden van Sammy Moore. “We eindigen Herent Zomert op de Franse Nationale feestdag. Er zal dan een proeverij zijn van Franse wijnen en kazen, een petanquetornooi en een optreden van een Franse band”, aldus Bart.

Café Den Travoo en eetcafé De Wildeman hopen met zomerbar Herent Zomert een traditie te starten die nog vele jaren kan meegaan. “We willen met de nieuwe vzw ook horecazaken uit Veltem en Winksele steunen”, klinkt het nog.

Het volledige programma van Herent Zomert is terug te vinden op hun Facebookpagina. Het evenement is gratis.