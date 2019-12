Twee onderneemsters uit Herent slaan de handen in elkaar en organiseren samen ‘Boosting workshops’ EDLL/BMK

05 december 2019

10u52 0 Herent Fran Bekker (40) en Geraldine Huybrechts (43), twee zaakvoersters uit Herent, slaan de handen in elkaar en starten samen ‘Boosting workshops’. Een concept met als doel vrouwen te informeren en te stimuleren naar een energiek en vitaal leven.

Fran heeft haar eigen schoonheidsinstituut in Herent en Geraldine is zelfstandige visibiliteitscoach voor ondernemers. De twee vrouwen leerden elkaar kennen via de ondernemersraad in Herent. “Al snel bleek dat wij een gemeenschappelijke visie delen rond voeding en gezondheid”, zegt Geraldine. De twee onderneemsters begrijpen wat het is om te herstellen na een burn-out, om heel moe te zijn en om je soms te moeten voortslepen. Vanuit een persoonlijke en professionele interesse hebben Fran en Geraldine zich nu verder bijgeschoold in orthomoleculaire kennis. “Dokters leggen niet altijd verbanden en zeker op vlak van hormonen hinken we achter in België. Fran en ik zijn zelf veel beginnen leren en hebben ons bijgeschoold. Die opgedane kennis willen we nu delen met de wereld. We focussen op voeding, beweging en mindset”, aldus Geraldine.

De twee onderneemsters willen vrouwen aan meer energie en zelfbewustzijn helpen. Dat gaan ze nu doen aan de hand van ‘Boosting workshops’. “Het is belangrijk dat vrouwen weten hoe dat ze hun weerstand kunnen verhogen en meer energie kunnen krijgen door de juiste voeding”, zegt Geraldine.

De interactieve workshops bevatten concrete voorbeelden, tips en advies. De eerste workshop van Fran en Geraldine vindt plaats op woensdag 11 december in Herent. In de workshop ‘Boost your Energy - the Essentials’ ligt de nadruk op basiskennis en bewustwording. De deelnemers krijgen onder meer 10 tips om de feestdagen te overleven en concrete handvaten om hun immuniteit te boosten. Meer informatie over de workshops van het Herents duo vind je op Facebook.