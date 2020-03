Twee jaar cel voor Nederlandse inbreker Kim Aerts

30 maart 2020

16u29 0 Herent Een Nederlander is veroordeeld tot twee jaar cel voor een inbraak in Herent op 4 juni 2017.

Hicham M. werd betrapt toen hij wilde gaan lopen met een brandkast en juwelen. M. en zijn kompanen sloegen op de vlucht met een auto die klaarstond. Drie toevallige passanten konden eerst nog een van de inbrekers overmeesteren, maar ze moesten hem laten gaan onder bedreiging van zijn kompanen. Aan de hand van vingerafdrukken en telefonieverkeer kwamen speurders bij de Nederlander uit. Hij beriep zich aanvankelijk op zijn zwijgrecht, maar op de zitting gaf hij de feiten toe. In België beschikte hij nog over een blanco strafregister, maar bij onze bovenburen is de man wel gekend voor verschillende feiten. Volgens de rechtbank is het gevaar op herhaling van het plegen van feiten “reëel.” Ze veroordeelde de Nederlander na verzet tot twee jaar cel en 1.600 euro boete.